РИАМО - 20 янв. Пешеход пострадал в результате наезда автомобиля на Матвеевской улице в Западном округе столицы, обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщается в Twitter-аккаунте Госавтоинспекции Москвы.

«В 07:00 в районе дома 11 на улице Матвеевская произошло ДТП. Водитель не справился с управлением, совершил выезд на тротуар и совершил наезд на пешехода», – говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали. Обстоятельства ДТП устанавливаются.