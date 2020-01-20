РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 янв. Более 5 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Балашихе, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Купели для крещенских купаний оборудовали возле храма Святителя Николая Чудотворца в Новом Милете, на территории, прилегающей к водно-спасательной станции реки Пехорки и на пруду в микрорайоне Заря.

«Крещение Господне – большой светлый праздник. По традиции, верующие окунаются в прорубь в эту дату. В этом году в Крещенских купаниях приняли участие более 5 тысяч жителей Балашихи», - сказал глава округа Сергей Юров.

Он добавил, что на местах проведения крещенских купаний дежурили спасатели и медицинские работники. На обустроенных территориях в отапливаемых палатках жители Балашихи могли погреться, выпить горячий чай и переодеться.

Крещение Господне православные христиане празднуют 19 января. В этот день церковь вспоминает евангельское событие — как пророк Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан.