РИАМО – 20 янв. Российская комедия «Холоп», которая вышла на экраны кинотеатров 26 декабря, уже собрала в прокате более 2,64 миллиарда рублей, сообщает Газета.ru.

Это второй результат в истории российского проката. Российская комедия обогнала ремейк «Короля Льва», вышедший летом 2019 года. Однако фильм компании The Walt Disney все еще обгоняет «Холопа» в российском прокате по числу зрителей.

«Лидером по кассовым сборам в истории российского проката является картина «Движение вверх» режиссера Антона Мегердичева. Эта лента пополнила кассу на 2,9 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.