РИАМО - 20 янв. Ожидаемая продолжительность жизни москвичей через 10 лет составит 80 лет, что соответствует показателям Любляны и Лиссабона, сообщает News.ru.

Руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун отметил, что в ближайшем будущем российская столица может стать одним из мировых лидеров по продолжительности жизни людей.

«Этот показатель – ожидаемая продолжительность жизни – является в общем-то основным, <…> который демонстрирует не только успехи здравоохранения, но и то, как устроен город и как он живет. Для его увеличения правительство Москвы и наше медицинское сообщество очень многое делают», – сказал Хрипун.

Он добавил, что сейчас ожидаемая продолжительность жизни в городе составляет 78 лет. Она увеличилась на 5 лет за минувшее десятилетие. Кроме того, в столице уменьшается младенческая смертность, и растет рождаемость.