РИАМО - 20 янв. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении ООО «Межрегиональная антикризисная компания» закона о банкротстве, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступили жалобы индивидуального предпринимателя на действия компании при организации и проведении торгов в электронной форме по продаже имущества должника.

«Управление признало жалобу индивидуального предпринимателя обоснованной и выдало обществу обязательное для исполнения предписание. Не согласившись с указанными решением и предписанием, ООО «Межрегиональная антикризисная компания» обратилось в суд», – говорится в сообщении.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал фирме в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания областного антимонопольного органа.