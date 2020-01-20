РИАМО - 20 янв. Парковочное пространство планируется организовать в Мещерском проезде на участке площадью 3,3 гектара, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы решила прекратить реализацию инвестпроекта в Новомещерском проезде – там собирались построить авторынок. Участок не был освоен, было принято решение о расторжении договора аренды. Соответствующее уведомление арендатору будет направлено.

«В дальнейшем земельный участок планируют использовать под организацию парковочного пространства ГКУ «АМПП», — сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.