РИАМО - 20 янв. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС о внесении сведений в отношении ООО «Олсант» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы.

«Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение от МУ «Администрация сельского поселения Ашитковское» о внесении сведений в отношении ООО «Олсант» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на поставку светильников для нужд МУ «Администрация сельского поселения Ашитковское», — говорится в сообщении.

Управление признало действия компании не соответствующими закону, сведения в отношении фирмы — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Однако компания не согласилась с решением и обратилась в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «Олсант» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения областного антимонопольного органа.