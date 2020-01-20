РИАМО - 20 янв. Полицейские в подмосковном Королеве по горячим следам задержали гадалку, которая мошенническим способом похищала у пенсионеров деньги и ювелирные украшения, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Злоумышленница на проспекте Королева подошла к 80-летней местной жительнице и сказала ей, если срочно не снять порчу, то ее сын погибнет. Для проведения ритуала доверчивая женщина у себя в квартире передала мошеннице деньги и украшения, которые гадалка подменила на билеты «банка приколов». Ущерб составил свыше 320 тысяч рублей.

«Полицейские установили и задержали подозреваемую. Ей оказалась 57-летняя уроженка Архангельской области, ранее неоднократно судимая за мошенничество», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Кроме того, установлена причастность задержанной к совершению аналогичного преступления. Под предлогом снятия порчи она похитила у 77-летней местной жительницы два золотых кольца на 4 тысяч рублей.

В отношении женщины возбудили уголовное дело и заключили ее под стражу. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.