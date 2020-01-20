РИАМО - 20 янв. В подмосковном Волоколамском округе обнаружили минометный снаряд времен Великой Отечественной войны, уничтожить боеприпас планируют в понедельник, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

В 15:50 19 января в МЧС сообщили об обнаружении минометного снаряда времен ВОВ по адресу: Волоколамский округ, улица Речная.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений — 500 метров. Выставлена охрана силами ОМВД Волоколамского округа», - говорится в сообщении.

Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 «Мособлпожспаса» на понедельник.