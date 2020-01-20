РИАМО - 20 янв. К 160-летию писателя Антона Чехова кинотеатры сети «Москино» с 27 января по 2 февраля бесплатно покажут фильмы, снятые по рассказам известного писателя, на больших экранах можно будет увидеть фильмы «Три сестры», «Дядя Ваня», «Дама с собачкой» и другие, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«К памятной дате мы выбрали для зрителей лучшие советские экранизации произведений писателя. Это фильмы Исидора Анненского, Иосифа Хейфица, Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского и Сергея Соловьева», — сказал представитель пресс-службы сети кинотеатров «Москино».

Расписание сеансов

27 января, понедельник:

— кинотеатр «Вымпел», 11:00 — «Медведь» (1938 год, 45 минут, режиссер Исидор Анненский);

— кинотеатр «Сатурн», 14:00 — «Три сестры» (1964 год, 112 минут, режиссер Самсон Самсонов);

— кинотеатр «Спутник», 15:20 — «В городе С.» (1966 год, 106 минут, режиссер Иосиф Хейфиц);

— кинотеатр «Юность», 19:00 — «Дядя Ваня» (1970 год, 104 минуты, режиссер Андрей Кончаловский).

28 января, вторник:

— кинотеатр «Звезда», 20:20 — «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1976, 97 минут, режиссер Никита Михалков).

29 января, среда:

— кинотеатр «Тула», 15:00 — «Медведь» (1938 год, 45 минут, режиссер Исидор Анненский).

31 января, пятница:

— кинотеатр «Искра», 11:00 — «Дама с собачкой» (1960 год, 83 минуты, режиссер Иосиф Хейфиц).

2 февраля, воскресенье:

— кинотеатр «Факел», 12:00 — «Семейное счастье» (1969 год, 89 минут, режиссеры Андрей Ладынин, Сергей Соловьев, Александр Шейн).