РИАМО - 20 янв. Ассамблею «Здоровая Москва», которая проходила в 75-м павильоне ВДНХ с 16 по 19 января, посетили свыше 60 тысяч человек, в мероприятии приняли участие лучшие врачи столицы и известные мировые эксперты, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В этом году мы приняли решение изменить формат ассамблеи, которая традиционно была ориентирована только на профессиональное сообщество. Мероприятие прошло в открытом формате, принять участие в ассамблее смогли все желающие. <…> За четыре дня работы ассамблею посетили более 60 тысяч человек — это почти в шесть раз больше, чем в прошлом году», — сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В рамках ассамблеи состоялась интерактивная выставка, на которой представили более 30 экспозиций. Можно было пройти экспресс-обследования, сдать анализы и узнать свою группу крови. Особенно популярными стали машина скорой помощи, оснащенная УЗИ-аппаратом и ЭКГ, стенд лор-диагностики, а также зона донорства.

За четыре дня более тысячи человек проверили лор-органы у ведущих врачей на самом современном оборудовании, еще свыше 700 гостей ассамблеи обследовали работу сердца. Кроме того, более 100 человек стали донорами, пополнив банк на 50 литров крови.

Гостям представили первую московскую школу «Я — папа!». Всех желающих мужчин научили пеленать, кормить и купать младенцев. Воспользовались такой возможностью более 200 мужчин. Еще 1,2 тысячи опробовали на себе имитатор схваток в рамках партнерских родов.

Всего на ассамблее было организовано более 90 дискуссий и экспертных сессий, 14 открытых лекций и встреч с мировыми специалистами. Программа форума охватила практически все направления современной медицины. Ключевыми темами стали цифровизация здравоохранения, борьба с онкологическими заболеваниями и медицина в больших городах.