РИАМО - 20 янв. Сотрудники полиции выявили и ликвидировали на востоке Москвы подпольный цех, в котором фасовали и хранили никотиносодержащие смеси, сообщается на сайте МВД РФ.

«Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из УВД по ВАО пресечено незаконное производство никотиновых жевательных смесей», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что в цеху проводились фасовка никотиносодержащих смесей и их хранение. В производственном помещении площадью 240 квадратных метров находились два станка для фасовки, а также этикетки, наклейки и пакеты.

Оперативники изъяли 33 пластиковых 10-литровых емкостей с никотиновой жевательной смесью и более 4,5 тысяч банок готовой продукции.

Управлением Роспотребнадзора по Москве вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ.

«В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все лица, причастные к противоправной деятельности», – заключила Волк.

Снюс – разновидность табачного изделия, которое помещается в пространство между губой и десной и через некоторое время никотин всасывается в кровь. Снюс запрещен в большинстве стран Европы. Снюс содержит очень высокую концентрацию никотина: от 40 до 80 миллиграммов (для сравнения, в сигарете – 10-15 миллиграммов).

Никотиносодержащие смеси вызывают серьезные заболевания полости рта, в четыре-шесть раз повышается риск заболеть раком глотки и полости рта. Снюс также влияет на развитие инсультов, сердечных приступов, повышение артериального давления, вызывает покраснение и отек слизистой носа, слезливость глаз, переходящие в хронические формы.