РИАМО - 20 янв. В центрах госуслуг Москвы обновилась экспозиция «Москва — с заботой об истории», новый блок называется «Искусство, любовь и война» и посвящен произведениям, вдохновлявшим людей на борьбу за Родину, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Мало, кто представляет себе, в каких условиях создавались бессмертные шедевры, через что прошли их авторы. Это настоящая история — такая, какой ее видели участники тех страшных событий. Очень важно передать следующим поколениям уважение и благодарность героям войны, которые отважно сражались за Родину и своих соотечественников, за наше будущее», — сказала директор московских центров госуслуг «Мои документы» Ольга Фефелова.

На экспозиции можно увидеть сборники стихов, изданные в годы Великой Отечественной войны, нотные записи, программки спектаклей и другие экспонаты.

На интерактивной панели зрители представят агитационные плакаты мастерской «Окна ТАСС», иллюстрации и слоганы которых высмеивали немецких захватчиков и поддерживали боевой дух на фронте и в тылу. Также можно будет поучаствовать в викторине и проверить свои знания, ответив на вопросы, связанные с культурой 1941–1945 годов.

Подлинные газеты военного времени, печатные издания, среди которых типографский экземпляр гимна Советского Союза 1944 года издания, художественно оформленные открытки, программы и афиши представлений московских цирков и концертов Московской государственной филармонии для выставки предоставил Главархив Москвы.

Выставка «Москва — с заботой об истории» создана на основе материалов, собранных в ходе одноименного проекта. Через любой столичный центр госуслуг можно передать в Главное архивное управление города Москвы семейные реликвии времен войны, где их сохранят и при необходимости отреставрируют. Акция стартовала в апреле 2019 года. За прошедшие месяцы москвичи передали в Главархив более шести тысяч документальных и вещественных материалов.