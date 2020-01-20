РИАМО - 20 янв. На Рязанском направлении Московской железной дороги восстановили движение поездов по обоим путям после ДТП в подмосковном Воскресенске, в результате которого погибли два человека, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

В 04:05 в понедельник очевидец сообщил в систему-112 о столкновении пассажирского электропоезда Пенза – Москва с легковым автомобилем Kia Rio на нерегулируемом железнодорожном переезде по адресу: Воскресенск, 67-й километр МЖД, в районе железнодорожной станции Фаустово. По данным ГУ МВД России по Московской области, в результате ДТП погибли два человека.

«По причине повреждения путевой коробки автоматики движение железнодорожного транспорта было перекрыто в обе стороны. В 05:15 организовано реверсивное движение железнодорожного транспорта (от станции 47-й километр до станции Виноградово)», - говорится в сообщении.

В 05:50 автомобиль Kia Rio убран с железнодорожных путей. В 05:54 поезд №93 Пенза – Москва проследовал в пункт назначения. В 06:20 движение восстановлено по обоим путям.

«Всего задержка в движении железнодорожного транспорта составила до 2 часов в обоих направлениях, 15 пассажирских поездов дальнего следования и 20 пригородных электропоездов. Планируемое время восстановления графика движения железнодорожного транспорта – 09:00», - добавляется в материале.