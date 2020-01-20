РИАМО - 20 янв. Более 200 тысяч горожан на портале «Активный гражданин» выбрали темы для Московской недели предпринимательства, в топ-3 вошли молодежное предпринимательство, стартапы и социальное предпринимательство, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Московская неделя предпринимательства – одно из самых масштабных бизнес-событий столицы. Впервые она прошла с 28 мая по 11 июня 2018 года. Ежегодно в мероприятии принимают участие более 60 тысяч участников.

«За креативные индустрии проголосовали 10,60% участников. Также 8,13% поддержали темы, связанные с развитием франчайзинга. А 6,61% выбрали тему экспорта», – отмечается в материале.

Свои предложения прислали свыше 1,8 тысячи человек. В частности, были идеи обсудить инновационное производство, утилизацию промышленных отходов предприятий малого и среднего бизнеса, а также обучение пенсионеров основам бизнеса.

«Молодежь все чаще интересуется перспективами открыть свое дело – отсюда и запрос на более глубокое вовлечение молодых людей в бизнес. Что касается стартапов – это очевидный ответ на цифровизацию, которая сегодня охватывает уже все сферы нашей жизни», – сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Он добавил, что стремление общества охватить вниманием всех нуждающихся в помощи требует увеличения доли соцпредпринимательства.