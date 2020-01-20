РИАМО - 20 янв. До конца 2020 года вход в такие музеи ВДНХ, как центр славянской письменности «Слово», музей ВДНХ, интерактивный музейный комплекс «Буран» и центр «Космонавтика и авиация», будет бесплатным в определенные часы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Посетить эти музеи бесплатно можно с 11 до 15 часов со вторника по пятницу.

«Юбилейная акция, стартовавшая накануне 80-летия ВДНХ, вызвала большой интерес москвичей и гостей столицы. За полгода в бесплатные часы на постоянных экспозициях и временных выставках побывали более 150 тысяч человек», - говорится в сообщении.

Кроме того, в 2020 году продолжат действовать и другие льготы. Каждое третье воскресенье месяца с 11:00 до 22:00 можно бесплатно посетить музей ВДНХ, комплекс «Буран» и центр «Слово».

Все собственные музейно-выставочные проекты ВДНХ в любой день, кроме понедельника, бесплатно открыты для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, малышей до шести лет, инвалидов первой и второй групп, членов многодетных семей, ветеранов Великой Отечественной войны, а также школьников в составе организованных экскурсий. Полный перечень льгот можно найти на сайтах музеев выставки.

В 2019 году ВДНХ исполнилось 80 лет. История главной выставки страны началась 1 августа 1939 года. Название менялось несколько раз: ВСХВ, ВПВ, ВДНХ СССР, ВВЦ. Сегодняшнее имя комплекс получил после голосования москвичей в проекте «Активный гражданин».

В 2017 году стартовал второй этап возрождения ВДНХ. На выставке началась масштабная программа по восстановлению исторических памятников. За полтора года мастера-реставраторы вернули к жизни 20 из 49 объектов культурного наследия. На 14 из них завершена комплексная научная реставрация.

В настоящее время на ВДНХ действуют 12 музеев.