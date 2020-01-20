РИАМО - 20 янв. Поезд протаранил автомобиль в Подмосковье, в результате погибли водитель и пассажир машины, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Сегодня около 04:45 на пересечении 67-го километра железной дороги Москва – Рязань и 10-го километра автодороги ММК – Чечевилово по неустановленной пока причине легковой автомобиль марки KIA на переезде выехал на железнодорожные пути, где совершил столкновение с пассажирским электропоездом дальнего следования», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, погибли водитель и пассажир автомобиля. Обстоятельства ДТП в настоящий момент устанавливаются.

Видео с места аварии в Подмосковье, где поезд протаранил легковой автомобиль>>