РИАМО - 20 янв. В подмосковном Сергиевом Посаде маршрутное такси столкнулось с легковым автомобилем, в результате ДТП один человек погиб, два пострадали, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла вечером 19 января. На Старом Ярославском шоссе водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой Ford Transit.

«В результате ДТП погиб мужчина, управлявший иномаркой. По предварительной информации, два человека, ехавшие в маршрутном транспортном средстве, пострадали», – говорится в сообщении.

По факту аварии проводится проверка, обстоятельства ДТП устанавливаются.

По данным ГУ МЧС РФ по Подмосковью, в аварии пострадали пять человек. Движение на автодороге не перекрывалось, розлива топлива и возгорания не последовало.