РИАМО – 20 янв. В Москве в 2020 году планируют внедрить систему голосового заполнения медицинской документации во всех городских поликлиниках, где есть отделения лучевой диагностики, на данный момент сервис работает в семи медучреждениях города, сообщил РИАМО руководитель продуктового управления медицинской системы компании «Центр речевых технологий» (ЦРТ) Алексей Рыбаков.

«На текущий момент те сервисы, которые мы сделали, они уже развернуты в инфраструктуре Москвы. Там есть ряд технических вопросов с оснащением врачей гарнитурой. Я думаю, что в течение этого года мы должны этот вопрос решить и запустить (систему голосового заполнения медицинской документации – ред.) во всех поликлиниках с отделениями лучевой диагностики. Но это будет зависеть от правительства Москвы и департамента информационных технологий», - сказал Рыбаков.

По его словам, сервис по распознаванию речи может также использоваться в стенографировании заседаний и совещаний. На данный момент в этом направлении ЦРТ взаимодействует со средним и крупным бизнесом.

В департаменте информационных технологий Москвы подтвердили РИАМО, что они планируют в нынешнем году внедрить систему голосового заполнения медицинской документации во всех отделениях лучевой диагностики городских поликлиник.

Кроме того, Рыбаков в ходе круглого стола «Сегодня и завтра: сценарии применения речевых технологий в здравоохранении» на ассамблее «Здоровая Москва» уточнил, что на данный момент система голосового заполнения медицинской документации, которая дает врачам возможность надиктовывать на гарнитуру медицинское заключение, запущена в семи городских поликлиниках, ею пользуются врачи лучевой диагностики.

«Сейчас мы сконцентрированы на врачах лучевой диагностики. И это неспроста, потому что именно врачи лучевой диагностики имеют наиболее масштабные слабоструктурированные исследования с большой административной частью. И для нас еще, наверное, самое главное то, что эти врачи работают без пациентов, то есть они проводят описание исследования без пациента. Они могут целиком сконцентрироваться на диктовке», - пояснил Рыбаков.

По его словам, данная система распознает и понимает речь врача со специфическими терминами, аббревиатурами и сокращениями.

Но он заметил, что в сервисе есть ряд недостатков, который отмечают медработники, - голосом также нужно надиктовывать знаки препинания и исправлять ошибки распознавания. Но ЦРТ работает над повышением качества расшифровки, а также совместно с департаментом здравоохранения Москвы разрабатывает методические рекомендации по эффективным темпам диктовки.

Также он рассказал еще об одном интеллектуальном сервисе для пациентов, который ЦРТ внедрил в пилотном режиме в семи городских столичных поликлиниках, - это голосовой сервис записи на прием к врачу.

«Виртуальный консультант звонит за день до приема, напоминает ему о приеме и дает возможность управлять записью на прием. <…> Совместив голосовой канал с другими каналами напоминания о необходимости прийти на прием, мы в три раза увеличили количество пациентов, которые сообщают об отмене приема. <…> И вторая цифра — то, что фактически в два раза мы уменьшили количество людей, которые не пришли на прием после подтверждения», - уточнил Рыбаков.

Он отметил, что виртуальный консультант оповещает пациентов не только о приеме, но также может ответить на непрофильные вопросы.