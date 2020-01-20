РИАМО - 20 янв. В Москве и Подмосковье в понедельник ожидается облачная погода без существенных осадков, максимальная температура воздуха днем составит плюс 2 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем по северным широтам европейской территории России идет активное перемещение циклонов с их фронтальными разделами, «хвосты» от которых задевают территорию Московского региона. Их влияние выразится в слабых осадках и в облачности. При преобладании облачной погоды существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в столице составит 0 – плюс 2, по области – минус 3 – плюс 2 градуса», – говорится в сообщении.

Погоду можно охарактеризовать как аномально теплую на фоне существенных колебаний метеопараметров: повышенная влажность и высокий фон атмосферного давления, условия погодной гипоксии – содержание кислорода значительно ниже нормы, почти на 17-19 единиц.

Ветер будет дуть западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду. Геомагнитный фон в понедельник прогнозируется преимущественно спокойный.