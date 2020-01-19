РИАМО - 19 янв. В отношении охранника крупного торгового центра Химок возбудили уголовное дело после драки, произошедшей в этом же ТЦ, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Дело возбудили по статье 203 УК РФ «Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации». Подозреваемый в ходе конфликта избил жителя Москвы 2000 года рождения.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Ранее СМИ сообщили, что драка произошла между охранником и несовершеннолетним посетителем магазина.