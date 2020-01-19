РИАМО - 19 янв. В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево в воскресенье вечером отменили и задержали 20 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали один рейс, один отменили. В аэропорту Домодедово девять рейсов задержано, еще шесть отменено. В Шереметьеве задержали три рейса.

В подмосковном аэропорту Жуковский отмененных и задержанных прилетов и вылетов не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.