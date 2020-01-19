РИАМО - 19 янв. В Можайском городском округе на трассе М-1 «Беларусь» произошло ДТП, грузовик столкнулся с легковым автомобилем, один человек погиб и один пострадал, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Авария случилась в воскресенье около 19:00 на 146 километре трассы М-1 «Беларусь».

«По предварительной информации, водитель грузового автомобиля с полуприцепом, двигаясь в сторону области, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с легковым автомобилем», — говорится в сообщении.

Водитель легковушки 1987 года рождения получил травмы различной степени тяжести. Его пассажирка 1988 года рождения погибла.

По факту случившегося проводится проверка.