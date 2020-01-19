РИАМО - 19 янв. В Подмосковье и Москве с утра 20 января объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение в Московском регионе объявлено с 11:00 20 января до 11:00 22 января.

«Желтый» уровень также объявили на территории практически всех областей ЦФО, кроме Тверской и Смоленской.

В начале следующей недели в столице ожидается ветер и до +3 градусов, а в среду, 22 января, синоптики прогнозируют метель и похолодание.