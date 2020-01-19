РИАМО - 19 янв. В начале следующей недели в Москве может быть побит температурный рекорд 122-летний давности, сообщается на сайте «Метеовести».

В понедельник среднесуточная температура на 10 градусов превысит климатическую норму января, ожидается до +3 градусов. Во вторник пройдет атмосферный фронт, сопровождаемый обложными осадками в смешанной фазе, ветром и небывалым для этого дня теплом – после полудня ожидается от +3 до +5.

«Возможно, что падет прежний рекорд 122-летней давности, когда в 1898 году метеорологи зафиксировали +3,8 градуса», — говорится в сообщении.

В среду в столице ожидается похолодание, снег и метель, а на следующих выходных – снова оттепель.