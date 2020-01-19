РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 янв. Подольские спортсмены завоевали шесть медалей на первенстве ЦФО по киокусинкай каратэ, сообщается в группе «МБУ «Молодежный Центр «ВЕКТОР» в соцсети «ВКонтакте».

В городе Гагарин 18 января прошел VII открытый чемпионат и первенство ЦФО по киокусинкай каратэ. В соревновании участвовало 250 спортсменов из Смоленской, Воронежской, Костромской, Ивановской, Нижегородской, Московской областей и Москвы.

«Воспитанники спортклуба «Атеми» Подольска приняли в турнире активное участие и в упорных боях сумели завоевать шесть призовых мест. Так, первое место заняли Павел Кабанин, Иван Дубовой и Дарья Дубовая. Второе место заняли Павел Горшков и Яна Родичева. Третье место занял Вадим Чадин, а четвертое - Артем Кладовщиков, Иван Тетеричев и Юра Рыков», - говорится в сообщении.

Также Дубовая была награждена дополнительным призом «За волю к победе».