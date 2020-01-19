РИАМО - 19 янв. В Подмосковье местный житель пострадал при падении параплана, следователи проводят проверку, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«По предварительным данным, сегодня, примерно в 16:10, произошло падение параплана на территории Богородского городского округа между деревнями Кабаново и Пашуково. В результате падения пострадал житель Подмосковья 1980 года рождения», — говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают обстоятельства и причины случившегося.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.