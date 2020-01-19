РИАМО – 19 янв. Российский хоккеист и бывший партнер капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина Александр Семин скептически отнесся к перспективе участия 34-летнего форварда в Олимпиаде, сообщает Газета.ru.

«Он не поедет на Олимпиаду. А зачем ему это? Смысла нет никакого, если там игроков из Национальной хоккейной лиги не будет. Да, возвращался Павел Дацюк, но мы же понимаем, сколько Павлу лет. Он обратно не собирается, а Овечкин спокойно может играть и там», - сказал Семин.

Овечкин на данный момент занимает девятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с результатом 692 гола. Хоккеист продолжает успешно выступать, в матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс» россиянин оформил хет-трик.