РИАМО - 19 янв. ДТП с участием двух автомобилей произошло в Серпухове, никто не пострадал, на водитель одной из машин уже привлечен к административной ответственности, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«KIA и Mazda столкнулись в Серпухове на улице Ворошилова. Инцидент произошел у Дома быта. Никто не пострадал», - сказал собеседник агентства.

По его словам, на водителя автомобиля марки KIA уже составлен административный протокол, водитель привлечен к ответственности.