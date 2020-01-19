РИАМО - 19 янв. Центральный рынок, который находится в Москве на Рождественском бульваре, выкупила группа компаний «Киевская площадь, на сегодняшний день рынок — это объект современного гастрономического формата, который соединил на трех этажах здания торговую галерею с продовольственными прилавками, говорится в сообщении пресс-службы ГК «Киевская площадь».

Открытие рынка после реконструкции состоялось в 2017 году.

«Фудкорт с бутиками и корнерами популярных брендов разместился на первом и втором этажах здания рынка. Здесь представлены блюда разных кухонь мира, в том числе русской, вьетнамской, греческой, мексиканской, американской, гавайской, китайской, корейской, дагестанской, ближневосточной, индийской, ливанской, японской, узбекской и грузинской», - отмечается в материале.

Предполагается, что в будущем на рынке расширят список национальных кухонь.

На сегодняшний день в фудкорте представлены корнеры кофеен и баров, в них посетители могут приобрести различные традиционные и оригинальные напитки. На втором этаже рынка находится ресторан кухни открытого огня «Горыныч», которым управляет знаменитый бренд-шеф Владимир Мухин. Цоколь вмещает в себя торговые площади со свежими продуктами — овощами, фруктами, мясом и «молочкой».

«Формат работы Центрального рынка воплощает тенденцию развития современных гастрономических проектов, в которых продовольственные торговые галереи соседствуют с разнообразными фудкортами», - говорится в сообщении.

ГК «Киевская площадь» планирует совершенствовать развлекательную программу проекта, который отныне будет находиться в ее управлении. В скором времени новые владельцы обновят звуковое и осветительное оборудование на объекте. Также будет заменена вентиляционная система.

«Центральный рынок органично вписывается в структуру существующих активов «Киевской площади». У нас уже есть опыт создания крупных гастрономических проектов на исторически значимой территории столицы. <…> Мы планируем использовать здесь свой опыт, который приобрели за время работы в сфере управления уникальными девелоперскими проектами, и вывести Центральный рынок на качественно новый уровень», - рассказал председатель совета директоров группы компаний «Киевская площадь» Год Нисанов.