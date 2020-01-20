РИАМО - 20 янв. Левые повороты с улицы Чаянова на 2-ю Тверскую-Ямскую улицу в Москве будут отменены с понедельника, что увеличит скорость при проезде перекрестка, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«Благодаря изменению схемы движения, время проезда участка улицы Чаянова от пересечения со 2-й Тверской-Ямской улицей до пересечения с 3-й Тверской-Ямской улицей сократится», – говорится в сообщении.

Кроме того, проезжать перекресток улицы Чаянова станет безопаснее, так как сократится количество конфликтных точек. При этом неудобства будут минимальны – проехать можно будет по 3-й Тверской-Ямской улице, перепробег составит менее 350 метров.

Водителям необходимо быть предельно внимательными и руководствоваться требованиями дорожных знаков.