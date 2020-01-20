РИАМО - 20 янв. Из-за ремонта эскалатора с 20 января по 12 марта изменится режим работы на станции «Рязанский проспект» Таганско-Краснопресненской линии столичного метро, сообщается в Twitter-аккаунте московской подземки.

«По будням с 08:00 до 09:00, а также с 17:00 до 19:00 восточный вестибюль будет работать только на вход», - говорится в сообщении.

Пассажирам метрополитена рекомендовали выходить со станции через западный вестибюль (выход 2).

В остальное время по будням и на выходных оба вестибюля станции будут работать в обычном режиме. При этом войти и выйти на платформу со стороны восточного вестибюля можно по лестнице.