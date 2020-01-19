РИАМО - 19 янв. Российский лыжник Александр Большунов победил в гонке преследования на 15 километров на этапе Кубка мира в Чехии, сообщает Газета.ru.

Соревнования прошли в чешском Нове-Место.

«Спортсмен прошел дистанцию за 37 минут 1,3 секунды. Вторым стал представитель Норвегии Йоханнес Хесфлот Клебо (+46,7), третье место занял его соотечественник Симен Хегстад Крюгер (+47,2)», — говорится в сообщении.

Также в воскресенье российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в гонке преследования на 10 километров.