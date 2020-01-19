РИАМО - 19 янв. В начале следующей неделе в Москве и Подмосковье будет плюсовая температура, а в среду ожидается снег, метель и похолодание, сообщается на сайте «Метеовести».

В понедельник в столице будет до плюс 3 градусов, ветер западный 4-9 метров в секунду. Во вторник ожидается до плюс 5. В Подмосковье в начале недели также до плюс 5 градусов как на севере, так и на юге.

«А вот со среды (в столице – ред.) начнется похолодание, заряды снега и даже метели, особенно в пятницу, из-за чего морозцы к концу рабочей недели окрепнут в ночные часы до -5…-10 градусов, да и днем не выше 0…-5. Вновь появится снежный покров высотой около 2-4 сантиметра», — говорится в сообщении.

В области к концу недели тоже похолодает, на юге региона в четверг ожидается до -3 днем и до -4 ночью и небольшие дожди. На севере региона в среду ожидается снег при температуре до +1 градуса днем и 0 ночью, а с четверга похолодает до -5 ночью и -3 днем.

Синоптики отмечают, что похолодание будет недолгим, и к следующим выходным вновь ожидаются температура около нуля, оттепель, слякоть и осадки в смешанной фазе.