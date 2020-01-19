РИМАО - 19 янв. Итоги исследования показали, что производство рыбных и крабовых палочек может быть значительным источником глобальных выбросов, передает Газета.ru.

Исследование провели ученые Калифорнийского университета в США.

«Новое исследование воздействия морепродуктов на климат показало, что переработка рыбы при создании крабовых и рыбных палочек приводит к значительным выбросам парниковых газов в атмосферу», - отмечается в материале.

Так, по словам специалистов, для природы опасны контейнеры, в которых перевозят рыбу для дальнейшего изготовления продукции. Также производители часто экономят на топливе во время перевозки, из-за чего вредные вещества попадают в атмосферу в больших объемах.