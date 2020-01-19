РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 янв. Свыше 800 человек погрузились в купель у «Бань Алексеева» в микрорайоне Кузнечики Подольска в Крещенский сочельник, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Подольске в ночь с 18 на 19 января были организованы купели по четырем адресам, также в это время в православный храмах совершался великий чин освящения воды, получить которую могли все желающие.

«Освящение воды в купели на территории «Бань Алексеева» совершил в 23:00 18 января настоятель Никольского храма города Подольска священник Алексий Суриков. Несмотря на то, что в Крещенский сочельник был совсем не крещенский мороз, мероприятие было массовым и прошло организованно. Желающих погрузиться в купель было более 800 человек. За организацией следили сотрудники территориального управления, дежурили спасательные службы, полиция, работали сотрудники «Бань Алексеева», - говорится в сообщении.

Для купающихся были организованы теплые раздевалки, также они могли выпить горячего чая.