РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 янв. Свыше 1 тысячи юных лыжников из детских садов и школ приняли участие в фестивале в подмосковном Красногорске в воскресенье, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Всероссийский детский лыжный фестиваль «Крещенские морозы» имени Сергея Веселова прошел на красногорском лыжном стадионе в 18-й раз. Участников фестиваля приветствовали глава горокруга Красногорск Эльмира Хаймурзина и депутат Московской областной думы Галина Уткина.

«Участниками 18-го лыжного фестиваля «Крещенские морозы» стали более тысячи ребят в возрасте до 8 лет включительно. Следующий этап фестиваля запланирован на 4 февраля, на старт выйдут юные лыжники - воспитанники лыжных секций», - говорится в сообщении.

На старт дистанции 300 метров вышли воспитанники детских садов и школ Красногорска, а также Химок и Истры.

«Это самое эмоционально сильное, самое доброе и позитивное спортивное мероприятие, которое проводится в нашем округе. Чтобы в этом убедиться, достаточно пять минут постоять на финише - здесь радость и слезы, переживания и повод для гордости. В следующем году приглашаем всех вновь присоединиться к нашему лыжному фестивалю», - сказала Хаймурзина.

Глава округа также отметила высокий спрос жителей и гостей на объекты спортивной инфраструктуры. В частности, за новогодние и рождественские каникулы катки и лыжные трассы в муниципалитете посетили более 40 тысяч человек.

«Это правильное времяпрепровождение, которое формирует культуру здорового образа в нас и наших детях», - подчеркнула Хаймурзина.