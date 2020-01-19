РИАМО - 19 янв. К крещенским купаниям в Солнечногорске присоединились порядка 10 тысяч человек, в том числе глава городского округа Владимир Слепцов и певец Стас Костюшкин, самой популярной среди жителей и гостей округа стала иордань на озере Сенеж, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Все 13 мест для крещенских купаний в округе оборудовали безопасным спуском и пунктами обогрева, в дежурство затупили медики, спасатели и сотрудники надзорных органов.

«Тех, кто все же решил окунуться в ночь на Крещение в иордани, угощали горячим имбирным чаем, сушками и пирожками. Кроме того, места омовения были оборудованы теплыми раздевалками», – отмечается в материале.

Окунуться пришли глава городского округа Владимир Слепцов, популярный певец Стас Костюшкин вместе с супругой и руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

«Испокон веков святая вода очищает, обновляет и возрождает. Желаю, чтобы в вашем доме всегда царили мир, уют и счастье, которым можно делиться с близкими людьми. Погружение в крещенскую воду считаю полезным для тела и для укрепления духовных сил и здоровья», — сказал Слепцов.

Проруби-иордани на водоемах в регионе в этом году организовали у берега из-за того, что крещенские морозы так и не ударили. Их сделали из деревянных досок, чтобы удобно было заходить и выходить из купели.

Купель на озере Сенеж стала центральной, в ней могли окунуться все желающие после чина освящения воды и молебна. Особую праздничную атмосферу создали ледяные скульптуры.

Всего на территории Подмосковья организовали свыше 200 оборудованных мест для купаний. Безопасностью при проведении крещенских купаний обеспечили более 2,2 тысячи спасателей и порядка 700 единиц техник, 65 бригад скорой помощи, более 300 росгвардейцев и полицейские.