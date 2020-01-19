РИАМО - 19 янв. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил режиссера Вадима Абдрашитова с днем рождения, передает Газета.ru.

По словам премьера, фильмы Абдрашитова являются классикой. Также в них поднимаются важные темы, есть призывы к единению, состраданию, ответственному отношению к ближним.

«Ваши серьезные и глубокие работы стали классикой киноискусства. «Слово для защиты», «Охота на лис», «Парад планет», «Время танцора» — фильмы-события, фильмы-исследования человеческой природы», — отметил Мишустин.

Он добавил, работы Абдрашитова актуальным сегодня, они заставляют зрителей думать и сопереживать героям со сложными судьбами.

Народный артист России Вадим Абдрашитов в воскресенье отмечает свое 75-летие.