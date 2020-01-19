РИАМО - 19 янв. Следователи проверяют информации об избиении ребенка охранником торгового центра в Химках, говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Подмосковью.

Ранее СМИ сообщили о том, что в одном из торговых центров города Химки охранник избил ребенка.

«Организовано проведение проверки по информации СМИ о превышении полномочий работником частной охранной организации одного из торговых центров городского округа Химки, который нанес телесные повреждения несовершеннолетнему посетителю магазина», — говорится в сообщении.

Следователи проведут опросы и другие проверочные мероприятия, после этого будет принято процессуальное решение.