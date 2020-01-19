РИАМО – 19 янв. Некоторые пользователи рассказали о сбое в работе мессенджера WhatsApp, сообщает Газета.ru.

По данным сайта Downdetector, сбои начались с 13:40 по московскому времени.

«С проблемами столкнулись в Германии, Франции, Испании, Италии, Швейцарии, Австрии, Финляндии, Турции, ОАЭ, Индии, Китая, Сингапура и России», — говорится в сообщении.

Люди испытывают проблемы с подключением к серверу (93%). Также 3% пользователей пожаловались на неполадки с авторизацией, еще 3% - на проблемы с доступом к веб-сайту.