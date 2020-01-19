РИАМО – 19 янв. Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию РФ рассказала о своих основных задачах, предстоит выработать и оформить механизм общероссийского голосования, сообщает ТАСС.

«Нам предстоит выработать и юридически оформить механизм общероссийского голосования по тому пакету законодательных инициатив, которые разработаны как в рамках президентского законопроекта, так и пакета поправок в Конституцию, предложенных членами нашей рабочей группы», - говорится в заявлении группы.

Также задача группы - анализ и систематизация поступающих через ее членов предложений в развитие магистральных линий, которые обозначил президент РФ Владимир Путин. Собственный пакет предложений группа внесет на рассмотрение Федерального Собрания.

Члены группы отметили, что предложения, о которых говорил Путин, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.

Президент в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию 15 января предложил внести ряд поправок к Конституции РФ. Также он подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок, в которую вошли более 70 человек.

Среди предложенных Путиным поправок — ужесточение требований к кандидатам в президенты, закрепление принципов единой системы публичной власти, нормы о МРОТ и достойном пенсионном обеспечении, расширение полномочий Госсовета.