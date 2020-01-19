РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 19 янв. Лидер общественного движения «Гражданский комитет России», член регионального штаба ОНФ в Московской области Артур Шлыков вручил благодарственное письмо руководителю литературного объединения Дзержинского, говорится в сообщении пресс-службы межрегионального общественного движения «Гражданский комитет России».

Вручение благодарственного письма состоялось в воскресенье на очередном литературном вечере, который прошел в подмосковном Дзержинском. В мероприятии принимали участие поэты и писатели, члены союзов писателей и журналистов России.

«Артур Шлыков вручил благодарственное письмо руководителю литературного объединения «Угреша» Московской областной организации Союза писателей России Елене Егоровой», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Егорова выпустила более 35 книг и брошюр: сборники стихов, краеведческие и пушкиноведческие научно-популярные издания для детей и взрослых.

«Елена Егорова занимается литературным творчеством около 30 лет и это стало вторым направлением ее профессиональной деятельности. Мы хорошо знаем о том, какой серьезный личный вклад внесла Елена Николаевна в развитие нашей подмосковной литературы, в развитие культуры города Дзержинского и в поддержку реализации творческого потенциала жителей. Это заслуживает самого высокого уважения», - сказал общественный деятель Артур Шлыков.