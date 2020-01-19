РИАМО - 19 янв. Правоохранительные органы начали проверку по факту массовой драки на соревнованиях по джиу-джитсу в Красногорске, устанавливаются люди, участвовавшие в драке, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в Сети было опубликовано видео с места происшествия. По данным СМИ, драка произошла 18 января на соревнованиях по джиу-джитсу в Красногорске, в ней участвовали 10-15 человек.

«На основании видео, найденного в сети Интернет, проводится проверка. Сейчас устанавливаются лица, которые участвовали в драке», - сказал собеседник агентства.