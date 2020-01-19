РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 янв. В ДК подмосковного Подольска провели мастер-класс по живописи для пенсионеров в рамках программы губернатора Московской области «Активное долголетие», сообщается в группе «Дом культуры «Металлург» в соцсети «ВКонтакте».

В Доме культуры «Металлург» 18 января прошел мастер-класс «Зима акварелью» в рамках областной программы «Активное долголетие».

«Попробовать себя в роли художника пришло сразу 10 человек. Профессиональный педагог Анна Трясцина показала пришедшим несколько приемов живописи и рассказала правила нанесения акварели на бумагу. Всем участникам очень понравился такой формат проведения досуга. Совсем скоро работы участников мастер-класса будут представлены в фойе, где каждый гость дома культуры «Металлург» сможет ими вдохновиться», - говорится в сообщении.

25 января в 12:00 всех желающих ждет еще один мастер-класс по валянию. Запись ведется у администратора ДК.