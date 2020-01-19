РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 янв. В подмосковном Дзержинском больше 4 тысяч жителей окунулись в прорубь во время Крещенских купаний, сообщила глава городского округа Дзержинский Людмила Иванова.

«Теплая погода не нарушила традиции крещенских купаний. Больше 4 тысяч жителей встретили один из главных христианских праздников, окунувшись в ледяную воду. В Дзержинском было оборудовано только одно место: на карьере. Мы все подготовили: освещение, ограждение, удобный спуск и настилы под водой», - написала Иванова на своей странице в Instagram.

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Она отметила, что установили шатер для обогрева и раздельные раздевалки. Также угощали всех горячим чаем.

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«Спасатели, сотрудники полиции, администрации, медики были рядом и дежурили, чтоб обошлось без ЧП. Все прошло спокойно», - отметила Иванова.