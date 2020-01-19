РИАМО - 19 янв. В воскресенье в Москве на 5-ой улице Ямского поля случилась авария с участием двух легковушек и автобуса, пострадали два человека, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

«Около 16:30 в районе дома 9 по 5-ой улице Ямского поля произошло столкновение автобуса, Mazda и BMW. По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека», — говорится в сообщении.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.