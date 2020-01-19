РИАМО - 19 янв. В воскресенье в подмосковной Балашихе в строящемся храме Святого равноапостольного князя Владимира, главном храме Росгвардии, состоялась Божественная литургия, посвященная Крещению, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Московской области.

«Праздничное богослужение совершил настоятель Князь-Владимирского храма протоиерей Максим Беликов. От собора был совершен крестный ход, в котором приняли участие военнослужащие Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отец Максим провел чин великого освящения воды, окропил крестом и водой верующих жителей города, сотрудников Росгвардии и их семьи. После все желающие могли набрать святой воды.

«Праздник Крещения или правильнее Богоявление – это праздник Божией любви к нам, праздник человеческого обновления, возрождения и нового рождения. Каждый христианин, прошедший через воду крещения, становится усыновленным Богу через Его Сына – богочеловека Иисуса Христа», – сказал отец Максим Беликов.

В крещенский сочельник и в сам праздник во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По поверью, на Крещение вся вода становится святой и исцеляет недуги.

Всего на территории Подмосковья организовали свыше 200 оборудованных мест для купаний. Безопасностью при проведении крещенских купаний обеспечили более 2,2 тысячи спасателей и порядка 700 единиц техник, 65 бригад скорой помощи, более 300 росгвардейцев и полицейские.