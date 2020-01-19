РИАМО – 19 янв. Экс-глава кабмина Дмитрий Медведев рассказал о своей отставке и назвал ключевую задачу нового правительства – рост реальный располагаемых доходов.

«Как человек, который отвечал за работу правительства почти восемь лет, я в целом доволен, как шли дела и как работал высший исполнительный орган власти. Конечно, окончательные оценки всегда дают люди, но с точки зрения организации работы и тех задач, которые мы решали, это было исключительно важное и сложное время», — сказал Медведев в интервью «Первому каналу».

Он добавил, что были трудности и нерешенные задачи, которыми теперь будет заниматься новое правительство.

«Я имею в виду то, что у нас почти не росли реальные располагаемые доходы. Об этом все говорят, говорил президент в послании. И это, наверное, ключевая задача для нового правительства», — подчеркнул Медведев.

Также бывший премьер отметил, что в отставке правительства нет ничего необычного. Это происходит во всем мире, хотя и нечасто в последние годы.

«Когда правительство формируется, скажу прямо, всегда президент и премьер, кто бы ни был президентом или премьером, обсуждают не только вопросы назначения в кабинет, но и вопросы потенциальной отставки, это совершенно нормально», — сказал Медведев.

15 января правительство России в полном составе ушло в отставку. Президент РФ Владимир Путин предложил теперь уже бывшему главе ФНС России Мишустину занять должность председателя правительства РФ после того, как Медведев объявил об отставке правительства страны. Большинство депутатов Госдумы поддержало кандидатуру Мишустина.

Медведев был назначен на пост заместителя председателя Совета безопасности РФ.