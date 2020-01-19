РИАМО - 19 янв. В столице в рамках ассамблеи «Здоровая Москва» прошла лекция «Я слышу цвет» первого на Земле официально признанного человека-киборга Нила Харбиссона, технологии позволили Харбиссону различать цвета, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Британский художник и активист Харбиссон родился с заболеванием, из-за которого видел в черно-белом цвете, но с помощью вживленной в мозг антенны научился слышать цвета.

«Зал был полон: москвичи и гости столицы выстроились в очередь, желая увидеть человека будущего с вживленной в голову антенной», - отмечается в материале.

Молодой человек рассказал участникам лекции о себе и своей истории, а также о том, что ему пришлось пройти. Например, ему удалось добиться разрешения сфотографироваться на паспорт с антенной в голове, доказав, что не может без нее жить.

«Даже если вы не различаете цветов, вы не можете их игнорировать. Обычные люди постоянно их упоминают в повседневной жизни: желтые страницы, Красный крест, зеленый чай, коричневый сахар, розовая пантера, голубой сыр. Есть Гренландия, то есть «зеленая страна», а в Москве — Красная площадь. Цвет упоминается в таком количестве словосочетаний, что его невозможно игнорировать», — отметил Харбиссон.

Парень нашел решение своей проблемы, изучив теорию о том, что у каждого цвета или оттенка есть своя частота вибрации, как и у звука.

«Но у Ньютона не было технологий, которые различают вибрации цветов. Поэтому 16 лет назад я решил создать систему, которая позволила бы слышать их. В 2003–2004 годах это была веб-камера, которая определяла вибрации цветов, компьютер их замедлял, и я мог услышать их через наушники», — рассказал он.

Харбиссону пришлось учиться воспринимать мир по-другому, он изучал звучание цветов. В итоге он решил создать для себя новый орган — вживленную в череп антенну, которая позволила бы слышать цвета. Операция прошла успешно, провел ее анонимный хирург.

При этом его имплант подключен к интернету. Антенна Харбиссона позволяет ему получать цвета из других частей света, даже из космоса. В 2014 году Харбиссон подключился к МКС и услышал, как выглядит космос.

«Уже в ближайшем будущем, в 2020-х годах, интернет будет использоваться не только как система коммуникации, но и как возможность расширения чувственного восприятия», — уверен Нил Харбиссон.